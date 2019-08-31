Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aranjörlüğü Mustafa Beyazkuş imzası taşıyan “Satanlar” isimli Rap tarzındaki esere tuz gölünde birde klip çekildi. Guinness rekortmeni Gururbey, en hızlı Rap söyleyen Eminem ve Ceza gibi tarzının yıldızlarına benden hızlısı yok diyerek meydan okudu. Hızlı okumanın yanında anlaşılır olduğunu da ifade eden Gururbey, bu müzik tarzına farklı bir boyut kazandırmanın peşinde olduğunu ifade etti. Yaptığı şarkılarda vatan sevgisi teması üzerine eserleri seslendiren Gururbey, Rap müzikte de gittiği yoldan dönmedi. Güney Doğu’da terör gazisi olan Gururbey, Rap söylemesinin ana amacını “Gençlerimiz küfür yerine vatan sevgisini müzik aracılığıyla öğrensin, müziğin isyanı bu kez melodilerde vatanımız için olsun” dedi. “Satanlar” isimli Rap tarzındaki şarkısıyla Guinness rekortmeni Gururbey, büyük fırtınalar koparmaya geliyor.