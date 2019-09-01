Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Magazin Burada'nın haberine göre; Görkemli bir düğün töreniyle geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in bir süre önce arası açılmış, bu sırada Serengil de hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğin ardından da devam eden tartışmalar çifti boşanma noktasına getirmişti.