Magazin Burada'nın haberine göre; Görkemli bir düğün töreniyle geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in bir süre önce arası açılmış, bu sırada Serengil de hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğin ardından da devam eden tartışmalar çifti boşanma noktasına getirmişti.
Seren Serengil'de şok gelişme!
01.09.2019 - 09:53 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Seren Serengil'in yaşanan gelişmelerin ardından bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Etiketler : seren serengil,gelişme,hamilelik,
647600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/647600.aspx
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