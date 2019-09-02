Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BEKLENTİLERİ NORMAL TUTMAK LAZIM"

Milor Twitter hesabından, "Falcao için herhalde bir yüz tane mesaj ve yorum gelmiştir dünden beri. Bence fazla abartmamak lazım. Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor. Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var." yazdı.

25 BİN KİŞİ KARŞILAMIŞTI

Bilindiği üzere yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda 25 bin Galatasaray taraftarı karşılamıştı.