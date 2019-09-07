Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hande Erçel’in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.