Hande Erçel’in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.
Hande Erçel affetmiyor... Bazlama surat hakaretine 15 bin TL istedi
07.09.2019 - 09:45 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç’a bu defa 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Etiketler : hande erçel,bazlama surat,hakaret,
648794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/648794.aspx
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