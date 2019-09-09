Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismi ile yeni sezonunun tanıtılması beklenen dizi, ülkemizde 2002 yılında yayınlanmaya başladı. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümlerinin çevrimiçi film ve dizi platformu olan Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayacağı iddia edildi.

Henüz Netflix tarafından resmi bir açıklama gelmedi ve dizinin konusuyla ilgili de pek bir bilgi yok. Ortaya çıkan sınırlı dedikodu, filmin konusunun 15 Temmuz süreci hakkında olacağını işaret ediyor. 2020 yılında yayınlanması planlanan 'Kurtlar Vadisi Kaos'un, kısa süre içerisinde bir fragman yayınlaması bekleniyor.

Resmi açıklamalar, yeni alınan RTÜK kararının netleşmesi sonrasında yapılacak.