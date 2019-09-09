Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu İrem Sak'ın çektiği bir videoyla popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Mersin'de yaşayan besteci Hüseyin Akan, şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR



Snob Magazin'in özel haberine göre, Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu söyledi. Bulut'un sadece nakarat kısmını değiştirdiğini belirten Akan, şarkıcıya ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyor.

Aşık Hüseyin Akan

"ŞARKI 1987 YILINDA BESTELENMİŞTİR"



Hüseyin Akan'ın avukatı konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fatih Bulut'un okuduğu eser 1987 yılında müvekkilimiz Aşık Hüseyin Akan tarafından bestelenmiştir. Söz-müzik müvekkilimize aittir. Eserin orijinal ismi 'Zalim Geceler'dir. Birçok kez farklı yerlerde müvekkilimiz tarafından seslendirilmiştir. En son 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlendiği ve TRT ile Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan, 'Cono Ahmet'in Çocukları' isimli belgeselde eser yer almış ve müvekkilimize ait olduğu belirtilmiştir. Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden Fatih Bulut ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyoruz."

"ÇALMA, ÇIRPMA YOK"



Geçtiğimiz Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Bulut, şarkısının çalıntı olduğu yönündeki iddialar için "Sevenimiz de olacak sevmeyenimiz de. Gören ve bilen Allah var her şeyden önce. Biz zaten bunu yürekten hissettirebildiysek bunu zaten halk bilir. Buna takipçilerimiz cevabını verecekler. Sözünü ben kendim düzenlendim kendim yaptım. Kalıba sokmak düzenlemek, onu yontmak. Bizde zaten patlayan kısım nakarat oldu. Oralar bana ait. Bunu zaten belgesi var. Kel ölüyor sırma saçlı oluyor kör ölüyor badem gözlü oluyor. Aşık Hüseyin Amca, ona da selam olsun. Beraber yaptığımız bir eseri kendi gönül rızasıyla. Çalma, çırpma yok." dedi.