Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Kadın, 3'üncü sezon için ger sayıma başladı. Dizinin yeni bölümlerinden önce başrol kadrosundan kimin çıkarıldığı ise kafa karıştırdı. Kadroya yeni katılan yeni bir ismin açıklanması üzerine bazı ayrılık iddiaları seyirciyi kızdırdı.

KAZA SAHNESİ İLE NEFES KESMİŞTİ



Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dizi sezon finalinde kaza sahnesi ile nefes kesmişti.

KAZADAN KİMLERİN SAĞ ÇIKACAĞI MERAK KONUSU

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin sezon finalinde yaşanan kaza sonrasında hangi oyuncunun diziden ayrılacağı seyircinin gündeminde. Başrol oyuncularının tamamının kaza yapan aracındaydı. Yaşanan kazadan sonra arabadan kimlerin sağ çıkacağı ise merak konusu oldu.

BENNU YILDIRIM AYRILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde Özge Özpirinçi'nin setten paylaşım yapması, Bahar'ın devam edeceği belli oldu. Geriye Sarp, Arif ve Hatice kalıyor. Gözler Arif ve Sarp karakterine çevrilmişken dizinin yapımcısının usta oyuncu Hümeyra'nın kadroya katıldığı açıklaması üzerine, dikkatler dizinin Hatice'si Bennu Yıldırım'ın üzerinde yoğunlaştı.

Hümeyra gibi usta bir ismin diziye katılması seyirci tarafından Bennu Yıldırm'ın yerine geldi şeklinde yorumlandı.