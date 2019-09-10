Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak rol teklifi götürdüğü oyuncuların senaryoyu abartılı bulduğu için teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Açıkgöz, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut cinayetinin aynısını 4 ay önce kaleme aldığını ve tiyatro oyunu olarak sahnelemek istediğini belirterek, “Rol teklifi götürdüğüm oyuncular senaryoyu abartılı bularak teklifi kabul etmedi” dedi.

Yapımcılığını Dünya Sinema Sanatı’nın yaptığı (DSS) Gülşen Açıkgöz’ün yazıp yönettiği “Sesimi Duyuramadım” oyunu 12 Ekim’de Avcılar Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak. Oyunun konusu; alkol bağımlısı bir babanın eşine uyguladığı şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Annesini gözleri önünde babası tarafından öldürülen 14 yaşındaki Nazlı kardeşi Umut’un da sorumluluklarını alarak hayat mücadelesine erken yaşta başlar.