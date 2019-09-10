Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıla aşkın süredir üzerinde çalıştığı 5 şarkılık proje albümü için, 16 yıl sahne aldığı türkü barlarda hem kendisinin yoğunlukla söylediği hem de dinleyicilerinin en çok istekte bulunduğu türküleri aranjör Erdem Altınses ile birlikte minumum enstrumanın kullanıldığı akustik bir proje albümüne imza attı Albümün içinde en çok dikkat çeken eser şimdiden , albümün adını da taşıyan söz ve müziği Abdullah Yüce’ye ait Bakkal Mahmudun Kızı oldu. Sanatçı albüm için tek bir klip Bakkal Mahmudun Kızı türküsüne çekeceğini söyledi