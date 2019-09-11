Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MS.PERİ Kindergarten adı altında hizmete açılan okulun amacının, Avrupa'daki eşdeğer okullar seviyesinde hizmet vermek olduğunu ifade eden Ekin “Eşim üniversiteyi Almanya’da bitirdi. Eğitim sistemini çok iyi biliyor, ikimizde çocukları çok seviyoruz, böyle bir yatırımla çocuk sevgimizi, çocuklara güzel eğitim vererek tatmin etmek istedik. Eşim Peri Akkaş 25 yıldır birçok okula danışmanlık ve idarecilik hizmeti sundu tecrübeleriyle en güzelini açtık” dedi. Güney Doğudaki birçok okulla temasta olduklarını sözlerine ekleyen Ekin, ortak projelerinin de olacağına dikkat çekti. Ünlü sanatçı Ekin ve eşi Peri Akkaş’ın açtıkları Başak Şehirdeki okulun açılışına sanatçılar, siyasetçiler, oyuncu ve yönetmenler yanında halktanda büyük ilgi olunca izdiham yaşandı ve semtte bir süre caddeler trafiğe kapandı. Eğlenceyle bilgiyi çocuklara vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ekin, okulda İngilizce, Almanca, Drama, Modern dans ve halk oyunları, Stratejik Düşünme Becerileri, Rehberlik Çalışmaları, Cooking, Müzik, Ses Temelli Eğitim, Buz Pateni, Eğlenceli Deneyler gibi konularda eğitim verileceğini de sözlerine ekledi.