Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı Mustafa Uslu ile Dijital Yapım Evi ve Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’na dava açan Esin ve Sezin Süleymanoğlu, “‘Türk Herkül’ olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride iki kızını toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğuracaktır” denilerek durdurulması için dava açıldı.

SÖZLEŞME KARDEŞİYLE

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne geçen hafta açılan dava, görev yönünden İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Davanın dilekçesinde merhum Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun geçen yıl bazı gazetelerde babalarının hayatının film olarak çekilip bu yılın ekim ya da kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendiği belirtildi. Dava dilekçesinde, “Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmıştır. Davacılar, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu’nun bir bedel alacağını öğrenmiştir. Filmin iyi iş yapması halinde merhum Naim Süleymanoğlu’nun iki kızına da birer daire alınacağı şeklinde duyumlar alınmıştır” denildi.

‘FİLMİN GÖSTERİME GİRMESİ ENGELLENSİN’

Sezin ve Esin Süleymanoğlu adlı kız kardeşler, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuşlardı.

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun tereke davasında verdiği ifadesinde film çekimi için kitap yazdığını dava dilekçesinde anlatan iki kız kardeşin avukatı Aziz Demir, “Muharrem Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları, 1992 Barcelona Olimpiyatları ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’ndaki altın madalyalarının 9 yıldır kendisinde olduğunu söylemiştir. Bu 3 madalyanın halen yapım şirketinde olduğunu, madalyaların film çekiminde kullanıldığını ve çekimlerin halen devam ettiğini mahkeme hâkimine anlatmıştır. Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine izinleri yoktur. Merhum Naim Süleymanoğlu’nun hayatı televizyonda belgesel yapılmış ve yayınlanmıştır. Merhumun hayatının ‘Türk Herkül’ olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride davacı iki kız kardeşi toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bazı ünlü şahsiyetler gibi merhum Naim Süleymanoğlu’nun da hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine davacıların muvafakatleri bulunmamaktadır. Usule aykırı olarak madalyalara el konulması, film çekiminde kullanılması ve iade edilmemesi nedeniyle ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Öncelikle film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz. Merhumun Olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonluğu madalyalarının çekiminin ve yayımının tedbiren yasaklanmasını, filmin yayının durdurulmasını, müvekkillerimin uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne geçen hafta açılan dava, görev yönünden İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Davanın dilekçesinde merhum Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun geçen yıl bazı gazetelerde babalarının hayatının film olarak çekilip bu yılın ekim ya da kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendiği belirtildi. Dava dilekçesinde, “Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmıştır. Davacılar, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu’nun bir bedel alacağını öğrenmiştir. Filmin iyi iş yapması halinde merhum Naim Süleymanoğlu’nun iki kızına da birer daire alınacağı şeklinde duyumlar alınmıştır” denildi.