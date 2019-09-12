Eskişehir 9. Asliye Mahkemesinde görülen davaya, şikayetçi Hüseyin Alyüz ve avukatlar hazır bulundu. Programında Hüseyin Akyüz’ü ‘çiftlik bank yöneticisi tosuncuk’ a benzettiğini söylemesi sonucu açılan davada Avukat Kemal Sayılır, “Müvekkilim Hüseyin Alyüz’ü kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Davayı sonuçlandıran hakim, Ece Erken’in beraatına karar verdi.
Sunucu Ece Erken pizzaya tükürme davasından beraat etti
12.09.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 12.09.2019 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de, pizzayı içine tükürerek teslim eden kurye hakkında bir televizyon programında yaptığı konuşma sebebi ile hakkında dava açılan Ece Erken beraat etti.
Eskişehir 9. Asliye Mahkemesinde görülen davaya, şikayetçi Hüseyin Alyüz ve avukatlar hazır bulundu. Programında Hüseyin Akyüz’ü ‘çiftlik bank yöneticisi tosuncuk’ a benzettiğini söylemesi sonucu açılan davada Avukat Kemal Sayılır, “Müvekkilim Hüseyin Alyüz’ü kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Etiketler : sunucu,ece erken,pizza,
649810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/649810.aspx
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