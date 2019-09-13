Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş gece saat 01.00 sıralarında kendisini ve kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler'i görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Muhabirlerin "Nasılsınız? Basına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" demesi üzerine Reynmen, "Çekmeyin" diyerek muhabirlerin elindeki telefonu almaya çalıştı. Zorla muhabirlerin telefonundan görüntü silen Reynmen ardından bir muhabire tokat attı. Basın mensupları Reynmen'den şikayetçi oldu. Emniyet mensupları Reynmen’i Sarıyer polis karakoluna götürdü.
Sosyal medya fenomeni Reynmen gazetecilere saldırdı
13.09.2019 - 13:13 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sosyal medya fenomeni,reynmen,gazeteci,darp,
650069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/650069.aspx
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