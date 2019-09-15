Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Eylül'deki Harbiye'de vereceği konser için hazırlanan Tarkan, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı'yı unutmadı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Tarkan, "Seninle çok ama çok gurur duyduk canımız, Seni seviyoruz! Başarıların daim olsun" notunu düştü.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74'lük derecesiyle Dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyayla ülkeye dönen milli yüzücüye birçok ünlü isimden de tebrik mesajları geldi.