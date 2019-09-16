Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Merve Oflaz, katıldığı radyo programında sette yaşadığı bir olayı anlattı. Oflaz, "Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı" dedi.

"GAZA GELİP KAFAMA BİRKAÇ KEZ VURDU"

Arka Sokaklar'ın 'Bahar Komiser'i Merve Oflaz, bir radyo programına konuk oldu. Oflaz, konuk olduğu programda kendisine yöneltilen "Çekimler sırasında ilginç bir olay yaşadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyorduk. Kalabalık onu taşlayıp sopalarla kovalayacaktı. Tabii taş ve sopalar gerçek değil. Bir yardımcı oyuncu sopasını kaybetmiş, eline gerçek odun parçası almış. Sahne sırasında gaza gelip kafama birkaç kez vurdu. Yönetmen, 'Kestik, yeter' dedikçe dinlemeyip indirdi. Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı."