Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur izle, Çukur dizisi bir fenomen haline geldi.Şarkıları,dizideki karekterleri ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Balat Çukur dizisinden sonra bambaşka bir boyut kazandı. Çukur sevenler çekildiği yere akın ediyor. Her yerde Çukur sembolleri yer alıyor. Çukur dövmesi yaptıran yaptırana. Koçavalılar büyük kayıpların ardından şimdi de hayatlarının en büyük acısıla karşı kaşıya kalacak. Bomba transferler Damla Sönmez ve Hazal Subaşı ile Çukur'un yeni sezonunda kadınların gücü yeni sezonda konuşacak. Çukur'un yeni sezonunda heyecan dorukta. Hayranları ekran başına kilitlendi.İşte Çukur izle, Çukur yeni sezon ilk bölüm izle, Çukur Canlı İzle,Çukur 68.bölüm izle

'Çukur'un yeni sezonunda kadınların gücü konuşacak!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezonu için geçtiğimiz günlerde “kayıt” denildi. 3. sezonu büyük heyecanla beklenen diziye son olarak başarılı oyuncu Damla Sönmez ile genç oyuncu Hazal Subaşı dahil oldu.

İki sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren ‘Çukur’un yeni sezonu merak oluşturmaya devam ediyor. Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan dizinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, ‘Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.

Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ SEZONUNDA NELER OLUYOR?

Yamaç'ın akıl hastanesinde içler acısı durumu derinden etkiliyor. Sultan Koçovalı ise Vartolu'ya Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek sözleri dikkat çekiyor.Cumali ise hapishanede "Benim babamın katili dışarıda elinin kolunu sallayarak gezerken ben burada volta atmayacağım" sözleri etrafı inletiyor. Bu sözler ile birlikte hapiste Koçovalıların kavgası nefesleri kesiyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de oluşturacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.