Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Anadolu yakasında Kalamış Paysage sahnesinde boy gösterecek olan usta yorumcu “Yüzlerce sahne çalışması yaptım, İstanbul, Anadolu yakasında sahne almak ilk kez nasip oluyor, buda bende heyecan oluşturdu. Sevenlerim beni hiçbir mekanda yalnız bırakmadı yine birlikte müzik dolu gecelere imza atacağız” dedi. Sahnede her tarz şarkıyı söyleyebilen Tunç Öz, benim sahne show’um repertuarım ve eserlere ustaca kattığım yorumum iddiasında bulundu.