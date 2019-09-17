İstanbul, Anadolu yakasında Kalamış Paysage sahnesinde boy gösterecek olan usta yorumcu “Yüzlerce sahne çalışması yaptım, İstanbul, Anadolu yakasında sahne almak ilk kez nasip oluyor, buda bende heyecan oluşturdu. Sevenlerim beni hiçbir mekanda yalnız bırakmadı yine birlikte müzik dolu gecelere imza atacağız” dedi. Sahnede her tarz şarkıyı söyleyebilen Tunç Öz, benim sahne show’um repertuarım ve eserlere ustaca kattığım yorumum iddiasında bulundu.
Anadolu yakasına Tunç Öz imzası
17.09.2019 - 16:31 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Dipsiz Kuyular” ve “Adem İle Havva” isimli şarkılarıyla müzik dünyasında dikkatleri üzerinde toplayan başarılı yorumcu Tunç Öz, sahne çalışmalarına hızla devam ediyor.
Etiketler : Tunç Öz,
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