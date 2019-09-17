Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz ve müziği Volkan Konak imzası taşıyan “Elbisemde 14 Cep” isimli eser ve klip çalışmasıyla müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Yazgı, kendi penceresinden önemli açıklamalarda yaptı. Seslendirdiği eserlere kattığı yorumu kadar güzelliğiyle de müzik dünyasında ilgi odağı olan Yazgı “Yaptığım her işi çok seviyorum, sanat bir estetik anlayıştır her şeyden önce şarkı seçerken de sanatın uğraştığım diğer dallarında da buna önem verdim, yani işime değer kattım. Birde sanatın arka bahçesi olduğunu gördüm adına aşk dedikleri seviyesiz ilişkiler ve sözde dostluklar, bunlardan uzak durup işime olan aşkıma önem verdim yolum zor olsa da artık uyanış dönemi başladı. Bir yerlere gelmek bundan sonra daha da zor” dedi. Yaptığı eserlerin semeresini sahnede tercih edilerek gördüğünü de ifade eden Yazgı, işinin dışında sanatın arka bahçesinden gelen şöhretin sosyal medyadaki sahte takipçiden farkı yok vurgusunu da yaptı.