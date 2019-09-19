Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Magazinburada.net'in haberine göre Yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleye sosyal medya kullanıcılarını da ortak ederek milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, önceki günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dördüncü kez kansere yakalandığı belirtilen Tay'ı ziyarete giden Haluk Levent, Tay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

"Savaşıyor, direniyor!"



Bağcılar'daki özel hastanede tedavi altında olan Neslican Tay'ı ziyaret eden Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Genç kızın kanserle savaştığını ve direndiğini belirten Levent, "Size Neslican Tay'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!" ifadelerini kullandı.

''Prim yapıyorsun" diyenlere sert cevap



Neslican Tay'ı hastanede ziyaret etmesi üzerine sosyal medya üzerinden "Prim yapıyorsun" şeklinde eleştiriler aldığını da dile getiren ünlü sanatçı, daha önce Tay ile aralarında geçen Whatsapp yazışmalarını paylaşarak, genç kız ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Levent, " 'Hastanedeyken gidiyorsun prim yapıyorsun' diyenler! Ben samimi olmayan hiç, hiçbir şeyi paylaşmam! Biz Neslican'la devamlı görüşüyorduk. Hatta yeni albümün şarkılarını ilk o dinledi. Hatta en sevdiği şarkı 'Kendime Göre'yi mırıldandım o uyurken! Üzüyorsunuz böyle yazarak" ifadelerini kullandı.