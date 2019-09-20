Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan altı seneden 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kimlik tespiti yapılan Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu belirten Tatlıtuğ “Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla resmî olarak şu an yargılanmakta olduğum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum” dedi. Hem devletinin hem kendisinin mağdur olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, beraatini istedi. Mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ’un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı şubat ayına erteledi.