Üçüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran dizinin yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor. Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı
Çukur'a yeni isimler dahil oldu
20.09.2019 - 14:00 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi ‘Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.
Etiketler : Çukur,
651527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/651527.aspx
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