Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada baba Aydemir'in avukatlarının bürosuna giderek "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent devreye girdi.

"AİLEN DAVACI OLMAMIŞ AMA BİZ OLACAĞIZ"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, "Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız" dedi.