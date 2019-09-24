Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında her sabah magazin dünyasının nabzını tutan 2. Sayfa programıyla ilgili gündemi yerinden oynatacak bir iddia ortaya atıldı.

2. SAYFA BİTİYOR İDDİASI

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sundukları, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programı bitiyor. İddiaya göre 2. Sayfa'nın yerine ise Hakan Ural'ın sunacağı program gelecek. Ural, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, magazin gündemini yorumluyordu.

MAGAZİN PROGRAMI MI SUNACAK?

Ural'ın magazin programına devam mı edeceği yoksa farklı bir formatta izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.