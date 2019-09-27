Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı. Erbil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum. Çok önemli bir şey.

- Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım, bilmiyorum. film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu. İlk parmağım oynadığından 'Allah'ım çok şükür' dedim.

- Biraz sol ayağımda kopukluk var. Doktorlar 'eninde sonunda yürüyeceksin' dediler.

- Yine ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi başıma. Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım, küvetten çıkarken ayağım kaydı.

- Ambulans gelmiş, acile götürmüşler. Doktor 'Ben bunu toparlayacağım 3 günde çıkacaksınız' demiş. Sonra bir şey batıyor bana. Doktor iğne yapıyor. Ağrı geçmiyor. Parçalı kırık olunca her şeye batmış. İlk akciğere batmış, onu kurtarmışlar, böbreklere zarar vermiş. diyalize bağlamışlar beni. Bir gecede iki kez ameliyat etmişler beni.

- Aynı kan grubu olan 70 ünite kan getirmişler, sadece 5 tanesi uymuş. Doktorlar bu durumu açıklayamıyorlar.

- Kaçış sendromunu tetikledi. Yürüyememem o yüzden kaynaklanıyor. Ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime 'böyle bir durum olacaksa (yürüyemeyeceksem) fişimi çekin' dedim.

- Her şey insan için. O banyoda 5 kez benzer kaza atlattım. Daha önce hiç düşmedim. Çünkü dengeliyimdir.

- Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum. Muhsine'yi çağırmışım, sonra Sezin... Onlar 9 ay oradalardı, hiç ayrılmadılar.