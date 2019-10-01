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Yaşar İpek cezaevine götürülmek üzere teslim oldu!
01.10.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.
Etiketler : yaşar ipek,seren serengil,cezaevi,
653590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/653590.aspx
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