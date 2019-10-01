Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya’nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan’nın yaptığı “Muhteşem Üçlü” filmi 11 Ekim’de vizyona giriyor. Filmde, Kemal Uçar (Murat), Burak Alkaş (Ömer) ve Deniz Gürzumar (Yavuz) karakterini canlandırıyor. Beceriksiz, sakar ve her yaptıkları işi batıran üç kafadar senaryo gereği Ali’nin hastalığı için para bulmaları gerekince sokak müzisyenliği ardından yine sokak köfteciliği yapıyor. Bu işleri de tutturamayıp batıran Muhteşem Üçlü son olarak banka soymaya karar verirler.

Çekimler sırasında, genel açıdan yapılan çekimde kamerayı fark edemeyen yöre halkı oyuncuları tanıyamayınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Oyuncuların müzik aletlerinin kutularına para attılar. Set ekibinin müdahalesi sonucu vatandaşlar şaşkına döndü. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar daha sonra setten ayrıldı. Ara verilen çekimlere yeniden devam edildi.

Kemal Uçar, “filmde insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.” dedi.