Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahnedeki konsantresi ve eserlere kattığı yorumuyla hayranları tarafından Türkiye'nin Tina Turner’ı olarak nitelendirilen Gizem Saatçi, yaptığı müziğini kendisini rahatlattığı ve yaşam felsefesi olduğu için tercih ettiği ifadesinde bulundu. Ülkemizin en eski Türkçe rock tarzının temsilcilerinden olan Whiskey grubunun, 40.yılını kutlamak amacıyla düzenlenen gecede konuk sanatçı olarak sahne alan Gizem Saatçi, sahnede geceye derin bir imza attı. Whiskey grubunun gerçek bir hikâyeden yola çıkarak şiddet gören Binnaz isminde bir hanımın isyanını notalara dökmesiyle oluşan “BİNNAZ” isimli şarkıyı sahnede seslendiren Gizem Saatçi, dakikalarca alkış aldı. Sevilen pop rock sanatçısı Gizem Saatçi “Rock müziğinin derinliğini bilmeyen sadece tarzın şarkıcısı olur, bilen ve felsefesini özümseyen sahnede yaşar ve yaşatır.” diyerek başarısının sırrını da verdi.