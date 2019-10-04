Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine, Ünlüoğlu'nun yakın dostları katıldı. Selçuk Yöntem de oradaydı.
CEBİNDEN 1.500 TL'SİNİ ÇALDILAR
Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sini çaldı.
SELÇUK YÖNTEM SİNİRLENDİ
Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.