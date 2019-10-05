3 Ekim’de efsane sporcunun Büyükçekmece’de bir sitede yer alan evinde keşif yapıldı. Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in avukatı Aziz Demir, Süleymanoğlu’nun Japon kızı Sekai Mori’nin avukatı, hâkim ve bilirkişiden oluşan mahkeme heyeti evde madalyaları aradı. Dolaplar ve kutular tek tek incelenirken madalyalara ulaşılamadığı belirtildi. Evde karşılaştığı manzaranın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Avukat Demir “Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette. Kupalar, plaketler, ona verilen birçok hediye yerlere atılmış vaziyetteydi. En kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığına anahtarı elinde bulunduran ve evi kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Demir, Türkiye’ye malolmuş bir insanın madalyalarının kamulaştırılması ve bir müzede sergilenmesi gerektiğini söyledi. Sporcunun vefat etmeden önce kullandığı aracın da evinin önünde tekerlekleri inmiş vaziyette olduğu görüldü.
‘Cep Herkülü’nün madalyaları kayıp
05.10.2019 - 06:36 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2017’de vefat eden efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu iddia edilmişti.
Etiketler : naim süleymanoğlu,
654438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/654438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER