Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Ekim’de efsane sporcunun Büyükçekmece’de bir sitede yer alan evinde keşif yapıldı. Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in avukatı Aziz Demir, Süleymanoğlu’nun Japon kızı Sekai Mori’nin avukatı, hâkim ve bilirkişiden oluşan mahkeme heyeti evde madalyaları aradı. Dolaplar ve kutular tek tek incelenirken madalyalara ulaşılamadığı belirtildi. Evde karşılaştığı manzaranın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Avukat Demir “Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette. Kupalar, plaketler, ona verilen birçok hediye yerlere atılmış vaziyetteydi. En kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığına anahtarı elinde bulunduran ve evi kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Demir, Türkiye’ye malolmuş bir insanın madalyalarının kamulaştırılması ve bir müzede sergilenmesi gerektiğini söyledi. Sporcunun vefat etmeden önce kullandığı aracın da evinin önünde tekerlekleri inmiş vaziyette olduğu görüldü.