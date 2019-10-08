Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasına katılan Ahmet Dursun, bir süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile geçtiğimiz Eylül ayında Paris'te nikah masasına oturdu. Dursun, dün de yakın dostlarını çağırdığı bir düğün yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

İş ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı düğün adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Acun Ilıcalı, Anıl Tetik, Gökhan Keser, Merve Aydın, Trabzonlu eski futbolcu Yattara ve ortağı ünlü iş insanı Onur Ateş dahil olmak üzere bir çok kişi Dursun'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

EVLENDİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Asena Demirbağ ile sık sık fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaşan Ahmet Dursun, evlendiğini de yine Instagram hesabından duyurmuştu.

Dursun, gelin ve damatlık için çektirdikleri bir fotoğrafı "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notuyla paylaşarak güzel haberi vermişti.