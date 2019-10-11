Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG/DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteğini Erzincan POMEM'de polislerle söylediği komando marşını paylaşarak gösterdi. Güney'in sosyal medyadaki bu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününe girdi. Milli Savunma Bakanlığı harekat kapsamında 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Öte yandan ünlü şarkı Yusuf Güney'den yurt için ve yurt dışında terör operasyonlarında desten yazan güvenlik güçlerine destek geldi.

Güney, Erzincan POMEM'de (Polis Meslek Yüksek Okulu) polislerle birlikte söylediği komando marşını sosyal medya hesabından "Bir operasyon var bu gece... Uykular haram, içimiz buruk dualarla sağsağlim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi soluğu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri" mesajıyla paylaştı.

Ünlü şarkıcının polislerle birlikte söylediği komando marşı videosu kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.