Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Sebebi ise “Karanfil” adlı şarkısındaki “Bir sigara yak” sözleri. Orhan Kural, şarkının sigara kullanımına özendirdiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Ardından açıklamada bulunan Profesörün avukatı ile yaptığı suç duyurusunda “Bütün dünyada tütün sektörü, çocuk ve gençleri sigaraya özendirmek, merak oluşturmak için hep ünlü simalara kullanmaktadır. Bunun son örneğini Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil’ adlı parçasının sözlerinde görmekteyiz. Hangi amaçla bir sanatçı, şarkısının içinde beş defa ısrarla sigara içmekten bahsedeceği malumunuzdur. Şarkının klipi 15 milyon kere izlenmiştir. Bunların yüzde 5’ini etkilese, 750 bin civarında genç sigaraya başlayabilir” ifadeleri yer aldı. Dilekçede şarkıcı hakkında kamu davası açılması talep edildi.