Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz’ın beklenen filmi Karakomik Filmler serisinin ilki 18 Ekim’de vizyona giriyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmini Cem Yılmaz, vizyona girdiği gün Akasya misafirleri ile bir araya gelecek. Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Alişan Uğur ve Sami Hamidi de gösterim öncesi zemin katta seyirciyle buluşacak.