Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranlarda olmanın tanınmak için büyük avantaj fakat oyuncu için sinemanın son nokta olduğu vurgusunu yapan Deniz Gül Demirbilek “Ben psikolog yönümle de halen aktif olarak hizmet vermekteyim, gerçekçilik benim için çok önemli Kiki isimli korku tarzındaki sinema filmini kabul etmemin en önemli sebebi budur. Samsun, Vezirköprü, Güldere köyünde gerçekten yaşanmış bir olayı Mustafa Miraç Kaya gibi önemli bir senaristin kaleme alması ve korku tarzındaki filmlerde bir ilk olması benim için en önemli unsur oldu. Ben öğrenmeye aç biriyim yönetmen koltuğunda yine senaristimiz Mustafa Miraç Kaya otururken, Yaşar Aydınlıoğlu, Türkan Kılınç, Reyhan İlhan gibi oyunculuk sektörüne önemli imzalar atan kişilerle kamera karşısında olmamda benim için önemli bir tecrübe” dedi. “Kiki” isimli sinema filmi, senaryosunda sadece korku değil dram, aşk, gerilim gibi duyguları da ön plana çıkaran tarzında ezber bozacak bir yapım olarak gösteriliyor. Kasım ayı içinde çekimlerine başlanacak olan “KiKİ” isimli sinema filmi ilk yaşanmış bir korku filmi hikayesi olma özelliğiyle şimdiden merak uyandırmaya başladı.