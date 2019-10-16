Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı temsilcilerinin de Rap müzik, ruhuna uygun görüntüler sergilemesi de bu tarzın sevilmesinde önemli etken oldu. Rap müziğin içinde en önemli çıkışı yakalayan Mert Şenel, 2008 ve 2013 yılları arasında popülerliği yakalamasına rağmen eğitimi için müziğe ara verdi. 2018 yılında Sokrat st’nin ''grafomani'' albümüne konuk sanatçı olarak dahil olmasıyla Mert Şenel müzik yolculuğuna tekrardan başladı. İlk single çalışmasını Rap müzik sevenlerle paylaşan Mert Şenel, tarzında arzuladığı her şeyi yansıttığı vurgusunu da yaptı. Kendi penceresinden müzik tarzını alternatif rap, Rnb,Trap soul olarak nitelendiren Mert Şenel “Sevdiğim müziği yapmaktan ve sevdiğim insanlarla müzik yaptığım için çok mutluyum, buda bana başarıyı getiriyor. 2 yıl içinde 2 kez Türkiye turnesi ve birçok ilde konser verdik, bizim için 2019 bayağı yorucu bir sene oldu ama işin içinde müzik olduğunda koşuşturma keyif durumuna dönüşüyor” dedi. Sevilen Rap müzik yorumcusu Mert Şenel, farklı tarzlardaki müzik dinleyicisinin de rap müziğe ilgi duymaya başlaması gurur verici ve bu bir şeyleri başarmışız demektir, vurgusunu da yaptı.