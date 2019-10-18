Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Kalesi’nin güneyinde yapılan ve 27 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilen Van Müzesi kentin turizmine önemli katkı sağlıyor. Başta Urartular olmak üzere Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait 45 bin eserden 2 bin 452’sinin sergilendiği müze, 13 bin metrekaresi kapalı 54 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Müzeyi 1,5 ayda 26 bin kişi ziyaret etti. Müzede 321 bin yıllık tarihî eserlerin yer aldığını belirten Müze Müdürü Erol Uslu “Urartu dönemine ait eserleri tematik olarak işlemeyi uygun gördük. Urartu dönemine ait bütün hayat izlerinin görülebileceği ve koleksiyon zenginliği açısından dünyadaki tek müze konumundayız” diye konuştu. 24 saat ziyarete açık olan Van Müzesi’nde Urartu askerini temsil eden balmumu heykelin ünlü aktör Kenan İmirzalıoğlu’na benzerliği ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Heykeltıraşın heykeli tasarlarken ünlü aktörden esinlenip esinlenmediği merak konusu oldu.





Urartular kimdir?

Urartular MÖ birinci binyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavim. Urartu Devleti’nin ve krallık sülalesinin kurucusu I.Sarduri Van Kalesi’nin ilk kurucusu. Urartu İmparatorluğu M.Ö. yedinci yüzyılın sonunda tarih sahnesinden çekildi. Bölgede önemli bir uygarlık kuran Urartular metal işlemecilik sanatı çevre kültürler üzerinde etkili olmuştu.

