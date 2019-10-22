Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi, yeni sezonun ilk üç bölümünde erken saatlerde yoğun olarak darp, cinayet ve ateşli silahlar gösterdi.

Üçüncü sezonu yayınlanan Çukur'u, vatandaşlar sezon başından itibaren yoğun olarak RTÜK'e şikayet etti.

Televizyon dizilerinin başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine aldı.

Üst Kurul toplantısında Çukur'un, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde yer alan "yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiğine karar verildi.

Diziye "idari para cezası müeyyidesi" uygulanması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Öte yandan Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satan televizyonlara da ceza verdi. Vatandaşlara gerçek olmayan ürünleri ve benzerlerini pazarlayan Hazan TV, Sıla TV, Doruk TV, Evin TV, Maxi TV, TV 0, Metro TV, Vatan TV, Gala TV, Kanal C'ye ceza kesildi.