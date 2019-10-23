Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyoncu Acun Ilıcalı, dün kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa konuk oldu. MasterChef ve O Ses Türkiye'den bahseden Ilıcalı, Survivor'un ilk yarışmacısını da duyurdu.

SURVIVOR'UN İLK YARIŞMACISI ERSİN KORKUT

Survivor'ın yeni sezonu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, bu sezonun bomba olacağını ifade ederek yarışmaya katılacak ilk ismi resmen açıkladı. Ilıcalı, bu sezon Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını belirtti. Bu sezon full yeni kadro olacağını ve eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını söyleyen Ilıcalı, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut'un yarışmada olacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, zayıf olarak görünen Ersin Korkut'un avantajının daha büyük olacağını da ekledi.

ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ne zaman yayınlanacağı hakkında da bilgi veren Ilıcalı, 2020 Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağını söyledi.