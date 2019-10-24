Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan MasterChef'e yarışmacı olarak katılan ve programda tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Obuz'un foyasını dikkatli izleyiciler ortaya çıkardı.

ŞİVELİ KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen programda en renkli yarışmacılarından biri de 'Boomcu Yasin'lakabıyla kısa sürede ünlenen Yasin Obuz. 32 yaşında ve işletmeci olarak yarışmada yer alan Obuz, şiveli konuşması ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çekerek diğer yarışmacıları geride bıraktı

"HER ŞEY KURGU MU?"

Sosyal medyada da fenomen olan Yasin Obuz,meğer bambaşka biriymiş. Yıllar önce izdivaç programıKısmetse Olur'a katıldığı ortaya çıkan Obuz'un videosunu görenler "Her şey kurgu mu" demekten kendini alamadı.

DÜZGÜN TÜRKÇESİ KAFA KARIŞTIRDI

Masterchef ve katıldığı diğer yarışmalarda şivelikonuşan Yasin Obuz'un Kısmetse Olur'da düzgün Türkçeyle konuşması izleyenlerin kafasını karıştırdı.