Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“KİKİ” isimli sinema filminin, korku ve dram tarzında bir yapım olacağını vurgulayan Mustafa Miraç Kaya, ezber bozacağız iddiasında bulundu. “KİKİ” isimli sinema filminin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu sözlerine ekleyen Mustafa Miraç Kaya “Bende emeği olan hiç kimseyi ömrüm boyunca unutmadım, KİKİ isimli filmimde kamera karşısına hocalığımı yapmış olan Yaşar Aydınlıoğlu, Türkan Kılınç ve Reyhan İlhan ile geçmenin onurunu yaşıyorum, oyunculuk sektörüne büyük katkıları olan bu 3 isim aradığımda sorgusuz sualsiz, bana inandıkları ve güvendikleri için geldiler, bu benim için başka bir motivasyon oldu. Bugüne kadar yaptığım her şeyi unuttum ve sizde unutun “KİKİ” filmi benim için büyük gurur olacak” dedi. Okuma provaları tamamlanan “KİKİ” isimli sinema filminin çekimleri 18 Kasım itibariyle başlıyor.