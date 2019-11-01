“Kendimi sahnede şarkı söylerken Ay’da yürüyor gibi hissediyorum” diyen Nazan Öncel yaklaşık iki yıldır yazdığı ilk kitabı “Yarınsız Yarını” şubat ayına kadar sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi. Nazan Öncel” Kişisel gelişim kitaplarına mesafeli biri olarak kitap kurtlarını Nazan Öncel’in edebiyatıyla tanıştırmak istedim, umarım okurlara iyi gelir” dedi.
Nazan Öncel: “Yarınsız Yarın”ı sevenleriyle buluşturacak
01.11.2019 - 00:06 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Pop müziğine adını altın harflerle yazdırmış, müziğe emek vermiş, yazdığı şarkılarla nice nesiller yetiştirmiş sanatçı Nazan Öncel muhteşem performansıyla seyircisinin karşısına çıktı
Etiketler : Nazan Öncel,
659788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/659788.aspx
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