Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kendimi sahnede şarkı söylerken Ay’da yürüyor gibi hissediyorum” diyen Nazan Öncel yaklaşık iki yıldır yazdığı ilk kitabı “Yarınsız Yarını” şubat ayına kadar sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi. Nazan Öncel” Kişisel gelişim kitaplarına mesafeli biri olarak kitap kurtlarını Nazan Öncel’in edebiyatıyla tanıştırmak istedim, umarım okurlara iyi gelir” dedi.