Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlgiyle takip edilen Kadın dizisine yeni bir isim daha dahil oldu. Bu ismin Hasan Kurtaş olduğu bilgisi verilirken, dizide Cenk karakterini oynayacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, 5 Kasım Salı günü ekrana gelecek 70. bölümde tüm gizemiyle izleyici karşısına çıkacak.