İlgiyle takip edilen Kadın dizisine yeni bir isim daha dahil oldu. Bu ismin Hasan Kurtaş olduğu bilgisi verilirken, dizide Cenk karakterini oynayacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, 5 Kasım Salı günü ekrana gelecek 70. bölümde tüm gizemiyle izleyici karşısına çıkacak.
Kadın dizisine yeni oyuncu
01.11.2019 - 14:50 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Kadın dizisine sevilen oyuncu Hakan Kurtaş dahil oldu.
Etiketler : kadın,dizi,hakan kurtaş,yeni oyuncu,
659927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/659927.aspx
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