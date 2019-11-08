Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'te bu hafta kırmızı ve mavi takımlardan 4 yarışmacı eleme potasına kaldı. Eleme oyununda şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, Somer Şef'in tabağını yaptı.

EDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef'te akşam eleme yemeği için Somer Şef'in Çin mutfağından istediği yemek yapıldı. Eda, Güzide, Mustafa ve Suna en iyi tabağı çıkarmak için tüm hünerlerini gösterdi. Şefler yaptıkları tadımların ardından en iyi iki tabağı belirledi. İlk olarak Suna ikinci olarak da Güzide en iyi tabakları çıkardı. Mustafa ile son ikiye kalan ve neredeyse her hafta eleme potasına giren Eda yarışmaya veda eden isim oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Eda Karabulut Nayır, "Pastacı kalfası Eda'ydım ve buradan çıkıyorum şimdi aşçıyım" dedi.

Eleme sonrası konuşan Eda, "Arkadaşlarımdan ayrıldığım için değil ama ekipten ayrıldığım için gerçekten üzgünüm" deyip gözyaşlarına boğuldu.