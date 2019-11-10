Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Brezilyalı Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift yeni doğan bebeklerine Bella ismini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marcao ve eşi Pamela’yı tebrik edip, yeni doğan kızlarına da uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.
Marcao'nun ikinci kez babalık sevinci
10.11.2019 - 20:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve eşi Pamela’nın ikinci çocukları Bella dünyaya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : galatasaray,marcao,baba,
661750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/661750.aspx
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