Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Brezilyalı Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift yeni doğan bebeklerine Bella ismini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marcao ve eşi Pamela’yı tebrik edip, yeni doğan kızlarına da uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.