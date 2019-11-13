Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, New York'taki restoranında çalışan 4 garsonla mahkemelik oldu ve bahşişlere el koyduğu gerekçesiyle 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir garson, Nusret Gökçe hakkında ilginç iddialarda bulundu.

"HAKKIMIZI ARAMAYA BAŞLAYINCA TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR"

Canlı yayında ismini açıklamadan içinde oldukları dava süreci ve Nusret Gökçe'nin mekanında yaşananlardan bahseden garson, şunları söyledi: "İlk girdiğimiz günden beri güzel paralar da yaptık. Çok basit bir şey söyledik 'Tipleri açıklar mısınız?' Çok yüksek tipler çıkıyordu. Günde 30 bin dolar, 40 bin dolar tiplerden bahsediliyor. Biz de bunun neden açıklanmadığını sorduk, önce geçiştirdiler. Sonra işler çok farklı noktalara geldi. 'Yeteri kadar para yapmıyor musunuz, ne konuşuyorsunuz' menajerler diyor bunu. 'Paranız yetmiyor mu?' tarzı muhabbetler dönmeye başladı. İş ilerleyince, müdürler tarafından tehditler gelmeye başladı. Bu süreçte bazı arkadaşlar geri adım attı. İşini kaybetme korkusu yaşadı. Türkiye'den gelen çalışanların çoğu geri adım attı. Biz uzun zamandır Amerika'da çalıştığımız için geri adım atmadık. Hakkımızı aramaya devam ettik. Bu süreçte 'mobbing' başladı bize. Nusret Bey'in bunlardan haberi vardı. Diğer müdürler de onun yönlendirmesiyle bizim üstümüze gelmeye başladılar."

"ÖNCE HALAY ÇEKTİRİP SONRA 'MAYMUN GİBİ DAVRANMAYIN' DİYORLAR"

Garson, Nusret Gökçe'nin çalışanlarıyla restoranda halay çekerek bunu Instagram hesabından yayınlamasıyla ilgili de şunları kaydetti: "Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç, bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın.' Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?" dedi.

Nusret Gökçe günlerdir gündeme geldiği konular hakkında açıklama yaparak hakkındaki tüm iddiaları yalanlamıştı.