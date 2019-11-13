Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yer aldıkları diziler Arap dünyasında beğeni toplayan ve büyük hayran kitlesine sahip olan Beren Saat, Tuba Büyüküstün ve Fahriye Evcen, markaların da yakın markajında. Milyonluk teklifle oyunculara giden markanın yüzü Fahriye Evcen'de güldü.

TUBA'DAN MİLYONLUK TEKLİFE RET

Ortadoğu'da etkili olacak bir reklam kampanyası başlatmak isteyen bir lens firması, markası için yüksek fiyatlı bir teklifle ilk olarak Tuba Büyüküstün'ün kapısını çaldı. 2 milyon teklif edilen güzel oyuncu, doğallıktan ve sağlıktan yana olduğu için teklifi reddetti.

BEREN SAAT DE GERİ ÇEVİRDİ

Tuba Büyüküstün'den olumsuz yanıtı alan firma yetkilileri rotayı Beren Saat'e çevirdi. 1 milyonluk teklifle Beren Saat'e giden firma, güzel oyuncudan da aynı olumsuz yanıtı aldı.

FAHRİYE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Teklifin miktarını giderek düşüren marka son olarak Fahriye Evcen'de şansını denemek istedi. Gecce'nin haberine göre Evcen, meslektaşları Beren ve Tuba'nın kabul etmediği teklifi 750 bin TL karşılığında kabul etti.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra bir süre ekranlara veda eden güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından lens reklamlarına yer veriyordu.