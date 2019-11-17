Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayuka, toplardamarında iki pıhtı oluşan ve ilaç tedavisi süren ünlü şovmen için şunları söyledi: “Mehmet Ali Bey’in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. İnşallah haftaya hastaneden çıkabilir.” Erbil’in hafta başında operasyona alındığı iddia edilmiş ancak doktorları tarafından bu haber yalanlanmıştı.