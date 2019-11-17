Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özde yapım tarafından sahneye hazırlanan Boomerang isimli tiyatro oyunu çalışmalarını tamamladı. Güzel şarkıcı ve oyuncu Nilay Dorsa’nında 7 farklı karakter canlandırdığı tiyatro oyunu büyük bir iddia ile yola çıkıyor. Boomerang isimli oyunun duyulması ile birlikte sadece büyük şehirler değil Türkiye’nin birçok yerinden ilgi büyük oldu ifadesini yapan Özde yapım, uzunca bir süre ve rekor seviyede sahnede olmayı planlıyor. Gördükleri ilgi karşısında acele olarak afiş çalışmasını tamamlayan Özde yapım, tanıtımlara başladı. Boomerang isimli oyunda kılıktan kılığa giren Nilay Dorsa “İzleyicinin keyif alacağı bir oyun 7 farklı karakter canlandırıyorum, kendimi unuttum, her karakteri özümseyip, arka arkaya başka tipoloji zorluyor ama çok keyifli, müzik sahnesinde Nilay Dorsa oluyorum tiyatroda kendimden geçiyorum” dedi.