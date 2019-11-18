Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı. 6 yıldır beraber olan çift, 7 Şubat tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çifttin bebekleri dünyaya geldi! Hazal Kaya anne oldu
18.11.2019 - 22:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin Fikret Ali adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Etiketler : hazal kaya,ali atay,
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