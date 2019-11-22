Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Eleme potasına giren 4 yarışmacı elenmemek adına tüm hünerlerini sergiledi ve başarısız olan bir kişi yarışmaya veda etti.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacılar tezgah başına geçerek eleme potasına girmemek için mücadele etti. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri ise zor bir karar alarak iyi tabak çıkaramayan yarışmacının MasterChef hayalini sona erdirdi.

ELENMEMEK İÇİN KIYASIYA ÇABA SARF ETTİLER

Eleme potasına giren Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan, Mehmet Şef'in "Ördek Göğsü" adlı yemeğini çıkarmaya çalıştı. Yarışmacılar elenmemek için kıyasıya çaba sarf etti. Yapılan yemeklerin ardından son kararı jüri üyeleri verdi.

MasterChef'te şeflerin yaptığı değerlendirme sonrası Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabağı çıkaran Yasin bu haftanın birincisi oldu. Gecenin ikinci en başarılı tabağını Kıvanç yaptı. Kıvanç böylece ilk 8'e kalmayı başardı.

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef rüyası sona eren yarışmacı, Batuhan ile birlikte son ikiye kalan Suna oldu. Elendiğini duyan Suna gözyaşlarına hakim olamadı.

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.